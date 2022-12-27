كشف تفاصيل استيلاء رئيس لجنة زكاة على 85 ألف دينار تبرعات وصدقات

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه اليوم الثلاثاء، توقيف رئيس احدى لجان الزكاة والصدقات في احدى مناطق العاصمة 15 يومًا على ذمة التحقيق في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل بتهمة التزوير الجنائي واساءة الائتمان.وقد تبيّن أن رئيس تلك اللجنة كان يكلف أعضاء اللجنة بجمع الصدقات والتبرعات من المساجد والمتبرعين دون إيداعها في حساب اللجنة لدى البنك حسب الأصول حيث تبيّن بعد إجراء التدقيق على قيود وسجلات اللجنة أنه تمكن من خلال تزوير سندات القبض والتلاعب بالبيانات المالية من الاستيلاء على مبلغ ٨٥ الف دينار من التبرعات والصدقات.