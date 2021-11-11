وزير العمل وسفيرة كندا يبحثان أوجه التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل، نايف استيتية، خلال لقائه اليوم الخميس، مع السفيرة الكندية في عمان، دونيكا بوتي، أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

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وأكد استيتية حرص الأردن على توثيق أواصر التعاون المشترك بين الأردن وكندا في مجال العمل، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير عمل أذرع الوزارة كمؤسسة التدريب المهني، وهيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية.



وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين، من أجل تحقيق شراكة حقيقية، والاستفادة من الخبرات الكندية، مشيراً إلى أنه سيجري التنسيق بين الجانبين لتحديد أولويات التعاون، بخصوص برامج مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.



من جانبها، أعربت السفيرة الكندية عن تقديرها واعتزازها بمستوى العلاقات الأردنية الكندية، في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات العمل والتدريب المهني، مؤكدةً ضرورة تنمية وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.