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الثلاثاء، 19-04-2022 05:51 م

وزير العمل يعرض برنامج التشغيل الوطني لمستثمري سحاب

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الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية، اليوم الثلاثاء، أن تطوير التدريب المهني والتقني على سلم أولويات الوزارة لتزويد القطاعات الاقتصادية المختلفة بالشباب الأردني المؤهل بالمهارات المهنية والفنية اللازمة لكل قطاع، ويأتي ذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأشار استيتية، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، المستثمرين والقطاع الصناعي بالمدن الصناعية في سحاب، إلى أن برنامج التشغيل الوطني يهدف إلى توفير وظائف لها ديمويمة، ويعتمد في ذلك على فرص عمل يوفرها القطاع الخاص في جميع ألوية ومحافظات المملكة.

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