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الإثنين، 21-03-2022 04:39 م

ولي العهد يلتقي خريجي الفوج الأول من أكاديمية جاكوار لاند روفر

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الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن التدريب المهني والتقني هو من أهم الأدوات التي تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل. 

وبين سموه، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الاثنين، خريجي الفوج الأول من أكاديمية "جاكوار لاند روفر" للتلمذة المهنية، أهمية دور القطاع الخاص في التدريب المهني والتقني، لتأهيل الشباب لتحقيق متطلبات سوق العمل.

واستمع سمو ولي العهد إلى تجارب الخريجين البالغ عددهم 12 خريجا، 8 منهم من جامعة الحسين التقنية، و4 من برنامج خدمة وطن للتشغيل والتدريب الذي تنفذه وزارة العمل.

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