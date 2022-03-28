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الإثنين، 28-03-2022 05:56 م

استحداث مختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد بمعهد تدريب ماركا

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الوكيل الاخباري - استحدثت مؤسسة التدريب المهني مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع مصنع الأفكار، ومؤسسة ولي العهد، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في معهد تدريب مهني ماركا للذكور.

وقال مدير عام المؤسّسة بالوكالة عمر قطيشات، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المؤسسة تعمل على مواكبة التحديث انسجاماً مع الخطة التطويرية للبرامج التدريبية وفقاً لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته بالشراكة مع القطاعات التنموية المحلية والدولية.

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