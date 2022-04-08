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الجمعة، 08-04-2022 02:49 م

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المالية مع السعودية

العسعس


الوكيل الإخباري - بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس أمس الخميس، مع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، تعزيز سبل التعاون الثنائي في القطاعات المالية والضريبية والجمركية.

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وتناول الوزيران، في مباحثاتهما التي جرت في مدينة جدة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، تعزيز سبل أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأكد الوزيران متانة العلاقات الأردنية السعودية في كافة المجالات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


وحضر اللقاء، محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الضريبة حسام أبو علي.


يشار الى أنه على هامش الاجتماعات السنوية أيضاً، عُقد اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي ناقش القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها، كما تم بحث آخر التطورات على الصعيدين المالي والاقتصادي.

 




 

 


 

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