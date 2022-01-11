وزير المياه للنواب: الوضع المائي في الأردن ما زال حرجاً

الوكيل الاخباري -



قال وزير المياه والري محمد النجار، أن الوضع المائي في الأردن ما زال حرجا حتى الآن .

اضافة اعلان



وبين النجار خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الاردن يعتمد على المياه الجوفية السطحية المرتبطة بكميات الأمطار التي تهطل على المملكة.



واشار الى انه تم اغلاق الفجوة بعجز المياه العام الماضي، مؤكدا ان الأهم ليس التزويد المنزلي وإنما الزراعة في المناطق المرتفعة.



واوضح ان الوزارة بصدد زيادة كميات المياه من حوض الديسي، حيث سيتم رفع كميات الضخ من 100 مليون متر مكعب الى 118 مليون متر مكعب سنوياً.

وأضاف النجار، أنه سيتم غدا الأربعاء، الاجتماع مع الجهات المانحة بشأن مشروع الناقل الوطني، وسيتم العمل على أن تكون كلفة المتر الواحد في متناول الحكومة.



وقال إن الوزارة تأمل أن يكون السير بالمشروع وفقا للخطة، وأن يتم التوقيع مع الائتلاف من الشركات، موضحا ان ما يبقى هو ملف الغلق المالي وأن يكون هناك مشاركة حكومية لتمويل المشروع.



واكد ان هناك توسع في معالجة الصرف الصحي، والعمل مستمر على توسيع رقعة الأراضي التي تستفيد من الضخ المائي ليصل إلى كل المناطق.



واوضح ان هناك مشاريع للطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية، اضافة الى وجود دراسة تهدف لتشغيل ابار تعمل على الطاقة الشمسية.



