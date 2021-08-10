وزير المياه يتفقد واقع التزويد في محافظتي إربد وجرش

الوكيل الإخباري- تابع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، يرافقه أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة اليوم الثلاثاء، واقع التزويد المائي في محافظتي إربد وجرش.

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وقال النجار، إن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لخدمة المواطن في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأمينه باحتياجاته خصوصا في فصل الصيف، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية قصوى في متابعة أي ملاحظات من المواطنين تتصل بضعف التزويد المائي.



وأضاف، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة الأداء واحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وتأمين احتياجات المياه في جميع مناطق المملكة بالإسراع بتأمين مصادر مياه إضافية ونقل كميات معززة لبعض المناطق التي تعاني شحاً في التزويد المائي.



وتفقد الوزير بحضور مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني سير أعمال تنفيذ خط ناقل محطة خزان زبدا الى محطة ضخ حوفا بقطر 600 ملم وبطول 3كم لتعزيز التزويد لمناطق لواء بني عبيد ولواء المزار ومحافظتي عجلون وجرش بكميات إضافية والمتوقع انجازه خلال مدة لا تزيد على اسبوعين.



كما تفقد الوزير النجار مشروع تنفيذ خط ناقل ابان – غرب إربد- بقطر 12 انش وبطول 3 كم لتعزيز كميات المياه لمنطقة ابان والمتوقع أيضا انجازه بالكامل في غضون الاسبوعين القادمين ما ينعكس على تحسين عمليات التزويد .



وأشار الوزير إلى أن الخطط التي تنتهجها وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه ستتمكن من مواجهة كل الضغوطات التي يواجهها القطاع وتحقق تحسنا ملحوظا في التزويد المائي وتوفير المياه لغايات الاستخدام المنزلي في معظم المناطق .



وجال الوزير على عدد من المرافق ومحطات الضخ والتزويد الرئيسية في محافظة جرش واستمع من مدير مياه جرش المهندس محمود الطيطي الى شرح موسع عن سير أعمال التزويد المائي لجميع المناطق في المحافظة.