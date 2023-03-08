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وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

الأربعاء، 08-03-2023 11:58 ص

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

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الوكيل الإخباري - زار وزير النقل المهندس ماهر حمدي ابو السمن اليوم الاربعاء إدارة الأرصاد الجوية واطلع على خدماتها وأنشطتها في إصدار النشرات الجوية.

وأكد ابو السمن خلال الزيارة  أهمية عمل الادارة في إصدار النشرات الجوية والتحذيرات المرافقة لها في الوقت المناسب ودورها في خدمة المواطنين وكافة القطاعات المختلفة من ملاحة جوية وبحرية وبرية والزراعة والسياحة واستثمار  وغيرها من القطاعات .

واطلع الوزير على آلية ارتباط الادارة مع كافة غرف العمليات في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية لتسهيل الية العمل لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب .

واستمع الوزير ابو السمن من مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب واستمع لإيجاز عن عمل الإدارة وأهمية البنك المناخي الذي تمتلكه إدارة الأرصاد الجوية والذي يبلغ عمره 100 عام وكذلك مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية الذي يستقطب  العديد من الدورات من الدول العربية الشقيقة والصديقة .

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واطلع الوزير على الملاحظات المتعلقة بالنهوض بعمل الادارة ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً امام تطورها ، مؤكدا على جدية تعامل وزارة النقل في تذليل العقبات التي تواجه الإدارة ونموها وتطورها .

وهنأ الوزير الموظفات العاملات في إدارة الأرصاد الجوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .


 




 

 


 

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