افتتاح فعاليات متحف الفن التشكيلي بدورته الـ 11 في إربد

الوكيل الاخباري - افتتحت في مقر جمعية الدار للثقافة والفنون، في إربد، اليوم الاربعاء، فعاليات الدورة الـ11 لمتحف الفن التشكيلي أمام الجمهور، حيث تأتي هذه الدورة متميزة عما سبق بفتح أجنحه خاصه للدول المشاركة.



وقالت مديرة المتحف الفنانة مرام حسن لـ(بترا)، إن متحف الفن التشكيلي المعاصر افتتح عام 2016 كأول متحف للفن التشكيلي المعاصر في مدينة إربد، وبعد خمسة أعوام من النجاح ولكثرة الفنانين الراغبين في المشاركة من شتى دول العالم، أصبح لا بد من توسعته، وها نحن اليوم نضيف جناحا جديدا لأعمال فنانين تشكيليين سعوديين، يترأسه الفنان الدكتور أحمد بخاري، الأمر الذي سيوطد أواصر الثقافة ويعمل على تعميقها بين الشعبين الشقيقين.

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