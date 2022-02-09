الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا تنصح مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

مؤتة والأردنية تبحثان التعاون في مجالات الريادة والابتكار

بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة

الناصر: إطلاق الكشف التجريبي التنافسي لطالبي التوظيف السبت المقبل

بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي من شديد إلى معتدل

الدنمارك تعلن جاهزيتها لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

افتتاح فعاليات متحف الفن التشكيلي بدورته الـ 11 في إربد

روسيا : استمرار حملات تضخيم وتزييف الوقائع بشأن غزو أوكرانيا

لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

الأربعاء، 09-02-2022 09:02 م

افتتاح فعاليات متحف الفن التشكيلي بدورته الـ 11 في إربد

w


الوكيل الاخباري - افتتحت في مقر جمعية الدار للثقافة والفنون، في إربد، اليوم الاربعاء، فعاليات الدورة الـ11 لمتحف الفن التشكيلي أمام الجمهور، حيث تأتي هذه الدورة متميزة عما سبق بفتح أجنحه خاصه للدول المشاركة.

وقالت مديرة المتحف الفنانة مرام حسن لـ(بترا)، إن متحف الفن التشكيلي المعاصر افتتح عام 2016 كأول متحف للفن التشكيلي المعاصر في مدينة إربد، وبعد خمسة أعوام من النجاح ولكثرة الفنانين الراغبين في المشاركة من شتى دول العالم، أصبح لا بد من توسعته، وها نحن اليوم نضيف جناحا جديدا لأعمال فنانين تشكيليين سعوديين، يترأسه الفنان الدكتور أحمد بخاري، الأمر الذي سيوطد أواصر الثقافة ويعمل على تعميقها بين الشعبين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1641054400914

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

s

مؤتة والأردنية تبحثان التعاون في مجالات الريادة والابتكار

w

بلدية غرب إربد تردم 20 بئرا مكشوفة ومهجورة

image (3)

الناصر: إطلاق الكشف التجريبي التنافسي لطالبي التوظيف السبت المقبل

1202218164822372026063

لقاء ثقافي حول رواية الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السحاب باليرموك

2202291030934937320

حملة للكشف عن الآبار المهجورة في جرش

أخبار متعلقة
120228164946561385998

جمعية التكافل الخيرية تنظم دورات مهنية بالرمثا

العقبة

جلسة توعوية لطلبة قرى الأطفال في العقبة حول احتياجات سوق العمل

العقبة

جمعية البيئة تطلق أولى فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

82021238576397338200

الأردنية الروسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين

120221114456444809417

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

120224141417551804807

تنفيذ مشروع نعم أنا قادرة في جرش