وسط مؤشر ايجابي الصحة تحذر من التساهل في التعامل مع كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - سجلت المملكة امس انخفاضا بعدد اصابات كورونا مقارنة بأول امس حيث سجلت المملكة امس 845 اصابة بكورونا بينما سجلت المملكة أول امس 934 اصابة بكورونا وهو مؤشر ايجابي على تحسن الوضع الوبائي .

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وجاء هذا التراجع بالحالات وسط تحذيرات من وزارة الصحة بضرورة عدم التساهل بتطبيق اجراءات السلامة العامة ومنها لبس الكمامة والتباعد الجسدي .

ياتي ذلك تزامنا مع اعلان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات استمرار الحكومة في البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية لتأمين ما يزيد عن مليون جرعة من المطاعيم تصل قريبا من الصين، إضافة إلى وصول 41 ألف مطعوم من ائتلاف كوفاكس خلال الأسبوع الحالي.



