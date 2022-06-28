وصول أول قافلة للحجاج الأردنيين إلى المدينة المنورة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش أن أول قافلة للحجاج الأردنيين برا وصلت إلى المدينة المنورة ظهر اليوم الثلاثاء.

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وقال البطوش في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستبدأ بتسكين الحجاج الأردنيين في الفنادق المخصصة لهم داخل المنطقة المركزية التي تبعد عن الحرم المدني نحو 400 متر.



وأضاف أن القافلة الأولى للحجاج ضمت حوالي 2700 حاج يمثلون نحو 95% من إجمالي الحجاج الأردنيين.



وأشار البطوش إلى أن القافلة الثانية ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء وستمر بكافة الإجراءات التي مرت فيها القافلة الأولى على حدود المدورة مع المملكة العربية السعودية.



وبيّن أن الحجاج الأردنيين لم يواجهوا أي عوائق على الحدود وكانت الإجراءات ميسرة وبسيطة من حيث تدقيق وثائق الحجاج وتنفيذ الاشتراطات الصحية.



وكانت أنهت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كافة الإجراءات لموسم الحج للعام الحالي من تطبيق للاشتراطات التي حددتها المملكة العربية السعودية وتأمين السكنات وخدمات الإعاشة للحجاج إلى إصدار التأشيرات وترتيب إجراءات السفر.

