التعليم العالي تدعو الطلبة الأردنيين بعدم الالتحاق في الجامعات السودانية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها تتابع أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في السودان بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتهيب بالطلبة الابتعاد عن أماكن الأحداث.

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وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أنها تتابع أوضاع الطلبة الأردنيين الدراسين في الجامعات السودانية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وطالبت الوزارة أبنائها الطلبة المقيمين هناك بالابتعاد وتجنب أماكن الأحداث ما أمكن ذلك حرصاً على حياتهم.



كما تهيب الوزارة بجميع الطلبة ضرورة التواصل مع السفارة الأردنية في الخرطوم لتحديث بياناتهم الموجودة لدى السفارة حفاظاً على مصلحتهم وتسهيلاً لعملية التواصل معهم عند الحاجة إلى ذلك.



من جهة أخرى طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة بعدم التسجيل والالتحاق في الجامعات السودانية بشكل مستجد اعتباراً من الآن فصاعداً، حيث تؤكد الوزارة أنها لن تعترف للطلبة المستجدين بالدراسة عن بعد كما أنه لن يكون هناك أي تخفيض لمدة الإقامة في بلد الدراسة، والتي ينص عليها نظام وتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية.