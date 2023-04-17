اتفاقية تتقاضى بموجبها نقابة الفنانين رسوماً على الأفلام المصورة بالأردن

الوكيل الاخباري - قال نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي إن النقابة اتفقت مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على تقاضي النقابة رسوماً مقابل تصوير الأفلام العربية والعالمية في الأردن.



وقال العبادي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها النقابة لمنتسبيها وضيوفها مساء اليوم الاثنين، أنه جرى الاتفاق أن تتقاضى النقابة رسوماً من قيمة العقود الإنتاجية تبلغ 10 بالمئة على الفيلم العربي و15 بالمئة على الفيلم الأجنبي، تذهب مباشرة لصندوق نقابة الفنانين المعني بتقديم رواتب تقاعدية وخدمات التأمين الصحي للأعضاء.

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