الخارجية: عملية إجلاء الأردنيين من السودان للأردن في مرحلتها الأخيرة

الوكيل الاخباري - وصلت عملية إجلاء الأردنيين من السودان للمملكة إلى مرحلتها الأخيرة المتمثلة بالنقل الجوي من مدينة بورتسودان إلى الأردن.



وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، أن عملية الإجلاء مرت بمراحل عدة، والآن المرحلة الأخيرة؛ وهي نقل الأردنيين من مطار بورتسودان إلى الأردن.



وأشار إلى أن العملية ركزت على ضمان وسلامة الأردنيين، في ظل صعوبة الوضع في السودان.

اضافة اعلان