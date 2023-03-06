وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مسجد خالد بن الوليد في الكرك

الوكيل الاخباري - وضع أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الله العقيل، والرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، ويوسف بن الكواري، اليوم الاثنين، حجر الأساس لإعادة إعمار مسجد خالد بن الوليد في محافظة الكرك.



وقال الكواري خلال وضع حجر الأساس، بحضور محافظ الكرك محمد الفايز، ومدير دائرة الأوقاف بالمحافظة احمود الضمور، إن هذا المشروع والذي تنفذه قطر الخيرية من خلال مكتبها في الأردن يأتي ضمن رؤيتها نحو حياة كريمة في مواجهة التحديات الإنسانية والمساعدة على بلوغ أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر الوعي وبناء الإنسان وتعزيز قدراته.

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