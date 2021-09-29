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الأربعاء، 29-09-2021 09:45 ص

وفاة الداعية الطبيب عبد الحميد القضاة

القضاة


الوكيل الإخباري - توفي، فجر الأربعاء، العالم والداعية الدكتور عبد الحميد القضاة صاحب مئات الكتب والمؤلفات والنشرات العلمية والمشروع العالمي لوقاية الشباب.

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ويشيع جثمان الداعية الراحل من مسجد عين جنا في محافظة عجلون.


ويحمل القضاة دكتوراه في تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال عام 1982م من كلية طب جامعة مانشستر في بريطانيا، ودبلوم متقدم (امتياز) بالبكتيريا والفيروسات عام 1980م من كلية طب جامعة مانشستر في بريطانيا، و ماجستير في فلسفة العلوم الطبية (امتياز) من مركز جناح للدراسات الطبية العليا عام 1978م في كراتشي، وماجستير في الجراثيم الطبية (امتياز) عام1972م من جامعة كراتشي -الباكستان، وبكالوريوس في علم الجراثيم (امتياز) عام 1970م من جامعة كراتشي-الباكستان.

 

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