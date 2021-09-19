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الأحد، 19-09-2021 07:56 م

الشخانبة يتفقد مدينة الحسن الرياضية والمراكز الشبابية بإربد

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الوكيل الاخباري - تفقد مساعد أمين عام وزارة الشباب لشؤون المحافظات والمدن الشبابية، الدكتور إبراهيم الشخانبة، اليوم الأحد، مدينة الحسن الرياضية ومديرية شباب محافظة إربد، للوقوف على أبرز احتياجات المنشآت الرياضية ومرافقها من صيانة وإعادة تأهيل، إضافة الى تفقد سير العمل فيها.

وقدم مدير مدينة الحسن للشباب، جمال الزعبي، خلال الجولة، شرحا مفصلاً عن أهم العطاءات المنوي تنفيذها في المدينة خلال الفترة المقبلة، وأبرز احتياجات مرافق المدينة وملاعبها من أعمال صيانة.

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