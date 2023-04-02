الأحد 02-04-2023
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الأحد، 02-04-2023 07:41 م

وفاة طفلين إثر تعرّضهما للغرق في محافظة إربد

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مساء اليوم مع وفاة طفلين إثر تعرّضهما للغرق داخل قناة الملك عبدالله (الشريعه) .اضافة اعلان


إذ عملت فرق الغطس على إخراجهما من داخل المياه وبدورها قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي.

هذا وتؤكد مديرية الأمن العام بعدم السباحة في هذه الأماكن وأنها غير مؤهلة أو مخصصة للسباحة فيها، إضافةً إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب بالقرب منها لما تشكّله من خطورة على حياة الأشخاص .

 




 

 


 

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