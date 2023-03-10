آخر التطورات بشأن السيدة التي أشعلت صورتها مواقع التواصل في إربد

الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أنه تم نقل السيدة في إربد التي تم تداول قصتها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المركز الوطني للأمراض النفسية.

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وقالت الوزارة إنه وبالتنسيق مع الحاكم الاداري والجهات المعنية تم ادخال السيدة الى المستشفى للوقوف على الحالة الطبية والنفسيه لها، حيث تبين من خلال التقرير الطبي أنها تعاني من انفصام عقلي وتحتاج إلى تحويلها للمركز الوطني للأمراض النفسية للمراقبة والعلاج وتم ادخالها المركز مساء أمس الخميس.



علمآ أنه تم اجراء الدراسة الاجتماعية اللازمة لحالة السيدة، وتبين أن لديها سند أسري ومصادر دخل ومكان للسكن.

وكانت أكدت الوزارة في وقت سابق أنها تتابع حالة السيدة التي تم نشر صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وسيتم التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لإجراء التدخلات اللازمة للسيدة.