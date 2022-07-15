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الجمعة، 15-07-2022 10:58 م

وفاة عامل وافد بلدغة افعى بالأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - توفي عامل وافد/آسيوي، اليوم الجمعة ، اثر تعرضه للدغة أفعى سامة داخل مزرعة بمنطقة المشارع بلواء الاغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى ابو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العامل البالغ من العمر 38 عاماً ، تم اسعافه من قبل الدفاع المدني إلى قسم الإسعاف والطوارئ وجرى ادخاله الى وحدة العناية الحثيثة، إلا انه فارق الحياة، متأثراً بإصابته.

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