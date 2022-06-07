وفاة وإصابة بانفجار أسطوانة غاز في الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري - توفي شخص عشريني وأصيب آخر (والده)، فجر اليوم الثلاثاء، إثر انفجار أسطوانة غاز منزلية في الشونة الشمالية، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد وبإسناد من دفاع مدني جرش وفريق البحث والإنقاذ الأردني تعاملت فجر اليوم في منطقة الشونة الشمالية بمحافظة إربد مع تسرب غاز من الأسطوانة واشتعاله، ما أدى إلى انهيار بعض جدران المنزل، حيث نتج عنه وفاة عشريني وإصابة والده نتيجة تعرضهما لحروق مختلفة في الجسم.



وأضاف أن فريق البحث والإنقاذ الأردني قام بعملية بحث وتفتيش لاحتمالية وجود أشخاص تحت الردم ولم يتم العثور على أي أشخاص آخرين تحت الانهيار الذي وقع بعد انفجار الأسطوانة.



وأشار إلى أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وما زال قيد العلاج، فيما تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي.