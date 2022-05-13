اختتام دورة عن تصميم الروبوت بمركز شباب الشونة

الوكيل الإخباري - اختتمت في مركز شباب الشونة الشمالية، أمس الخميس، أعمال دورة تدريبية متخصصة بتصميم الروبوت التعليمي، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.

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وقال مشرف المركز صدام محمد، إن الدورة التي استمرت أربعة أيام، هدفت إلى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى الشباب، والتعرف على أنواع الروبوتات ومكوناتها ومجالات استخداماتها التعليمية والمنزلية والصناعية والهندسية والطبية.



وأضاف، أن الدورة اشتملت على عرض أبرز طرق الابتكار في صناعة الروبوت وبرمجته واستخداماته في الحياة العملية، ووسائل تصميم الروبوتات باستخدام برامج متخصصة وأهم المكونات المطلوب توفرها لصناعتها والتحكم فيها لخدمة الأغراض المختلفة.