الأحد 14-05-2023
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الأحد، 14-05-2023 10:29 ص

وفاتان و 23 اصابة بحوادث مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري  - كشف الملازم محمد الخطاطبة من الدفاع المدني، عن أهم الحوادث التي تم التعامل معها خلال عطلة نهاية الاسبوع، حيث تم انتشال جثة شاب عشريني، بعد أن غرق داخل بركة زراعية، في منطقة كريمة بمحافظة إربد.

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وبيّن الخطاطبة، خلال التقرير اليومي على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم التعامل مع 11 إصابة إثر حادث تصادم، وقع بين مركبتين في منطقة اشتفينا بمحافظة عجلون، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الايمان الحكومي ومستشفى هيا العسكري. 


وأضاف أنه تم التعامل مع إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في منطقة كفر أسد في اربد وتم نقلهم إلى المستشفى، إلى جانب التعامل مع 6 إصابات إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الشونة الشمالية. 


وقال الخطاطبة إنه تم يوم أمس التعامل مع حادث انقلاب صهريج مواد نفطية على طريق الشيدية، ونتج عنه وفاة شاب ثلاثيني واصابة السائق. 


ونوه إلى أنه تم التعامل خلال عطلة نهاية الاسبوع مع 3609 حالات اسعافية، ومع 314 حادث إنقاذ، و 244 حادث إطفاء.  

 




 

 


 

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