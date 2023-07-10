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الإثنين، 10-07-2023 11:20 م

وفد أردني يزور المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

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الوكيل الإخباري - بدأت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتورة رائدة القطب، والأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، ووفد رسمي مرافق، زيارة إلى المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية.

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وبحسب بيان صادر عن المركز اليوم الاثنين، تهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب والخبرات المتنوعة في تعزيز قدرات الصحة العامة وخطط التعامل مع الأوبئة والتهديدات الصحية، والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين المركزين لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، وضمن إطار التعاون الدولي لمواجهة التحديات والأحداث الصحية المستقبلية.


وتأتي الزيارة، وفق البيان، في سياق تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتأكيداً على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الصحة العامة.


وتعزز الزيارة فرص التدريب والتطوير والأبحاث العلمية والتعاون الفني والاستشاري، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الرصد الوبائي والمختبري والتأهب لحالات الطوارئ الصحية في المملكة.

 




 

 


 

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