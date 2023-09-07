وفد أردني يشارك في القمة العالمية الثامنة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

الوكيل الإخباري - شارك وفد حكومي أردني في القمة العالمية الثامنة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة التي عقدت في العاصمة الإستونية تالين، خلال الفترة من 6 إلى 7 أيلول الحالي.



وضم الوفد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وجرت القمة بحضور واسع من الدول الأعضاء في المبادرة والمؤسسات الدولية الشريكة تحت عنوان "الحوكمة الرقمية وقيم الحكومة الشفافة في ترسيخ الديمقراطية" حيث هدفت إلى مناقشة ومعالجة قضايا متعلقة بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

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وكان الأردن الدولة العربية الأولى التي حققت معايير الانضمام للمبادرة وقت إطلاقها في عام 2011، والتي تقوم على أساس قيام الدول الأعضاء بوضع خطط عمل تتضمن التزامات طوعية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتمكين المواطنين، وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

