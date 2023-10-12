وفد صحفي أردني يزور وكالة الأنباء الصينية



الوكيل الاخباري - أكد مدير عام الأخبار العربية في وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) شين يونغ، اهتمام الوكالة بتوسيع التعاون الإعلامي مع الدول العربية.



وقال خلال لقائه وفدا صحفيا أردنيا يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، إن (شينخوا) تحرص على التغطية الشاملة والمتنوعة سواء في الدول العربية أو في الدول الأخرى.



وأشار إلى أن الوكالة تبث أخبارها على مدار الساعة ب 15 لغة بينها العربية، ولديها 180 مكتبا في مختلف دول العالم يعمل فيها 12 ألف موظف منها الأردن.

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