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الأربعاء، 18-01-2023 09:08 م

وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي والملحقين العسكريين يزور المنطقة العسكرية الشمالية

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الوكيل الاخباري - زار وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من الملحقين العسكريين اليوم الأربعاء، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقبالهم قائد المنطقة العميد الركن حسن أبو رمان، وعدد من ضباط المنطقة.

واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد لواء حرس الحدود 2 حول طبيعة المنطقة والواجبات والمهام التي تقوم بها مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية، ضمن منطقة المسؤولية لحفظ أمن الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب.

وفي نهاية الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم على حسن الاستقبال، مشيدين بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الدفاع عن حدود المملكة.

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