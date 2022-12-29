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الخميس، 29-12-2022 10:43 م

إطلاق مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز تنمية وخدمة المجتمع والتعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت اليوم الخميس مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني .

وبين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الحراحشة أهمية هذه المبادرة في استكشاف مهارات وقدرات الطلبة في نقل أساليب ومهارات التعلم الإلكتروني إلى زملائهم من طلبة الجامعة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التعلم الإلكتروني ظهرت بعد جائحة كورونا واتجاه الجامعات إلى التعليم عن بعد والتعليم المدمج، لافتا إلى أن هذه المبادرة الجديدة من نوعها تعتمد على العمل بروح الفريق بين الطلبة والجامعة من أجل التسويق للجامعة.

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