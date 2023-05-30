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الثلاثاء، 30-05-2023 05:53 م

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

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الوكيل الاخباري - شارك وفد نسائي أردني، بالنسخة الثانية للملتقى العربي الأوربي لسيدات الأعمال الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بالعاصمة تونس، بتنظيم من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بالشراكة مع المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ورعاية رئيسة الحكومة التونسية.

وفي كلمتها للملتقى قدمت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ريم البغدادي التي تترأس الوفد المكون من أكثر من 10 سيدات أعمال وأكاديميات أردنيات، لمحة عن الملتقى منذ تأسيسه وما قدمه من خدمات لسيدات الأعمال، مستفيدا من القوانين والتشريعات التي وضعها الأردن لدعم ريادة المرأة في مجال الأعمال.

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