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الأحد، 13-08-2023 12:45 م

وفد وزاري أردني يزور الإمارات

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الوكيل الاخباري - يزور وفد أردني يضم وزراء المياه المهندس محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وسيلتقي الوفد الوزاري خلال الزيارة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، لبحث آفاق التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وسبل مواجهة تحديات أزمة المناخ العالمية.

كما تتطرق المباحثات إلى التحضيرات المتعلقة باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للدورة 28 لمؤتمر المناخ خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني إلى كانون الأول من العام الجاري.

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