الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف الخلايلة يوجه رسالة إلى الأردنيين

شباب العاصمة تواصل جلسات التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

وفد إعلامي أردني يصل إلى بغداد

ولي العهد بعد زيارة مبادرة عبق اللون : وكم من كفيف بصير الفؤاد

وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية بعمان

آل البيت تطلق ائتلاف الجامعة والمجتمع لجائزة الحسين بن عبدالله

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

رويترز : قاض لبناني يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار المرفأ

المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره التركي في أنقرة

الإثنين، 23-01-2023 10:30 م

وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية بعمان

wwwwwww


الوكيل الاخباري - نفذ عدد من المواطنين مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية بعمان احتجاجا على حرق نسخة من المصحف الشريف في إحدى المدن السويدية.

وندد المحتجون خلال الوقفة بهذا التصرف الذي اعتبروه مستفزا ومؤججا للكراهية والعنف، و يعكر حالة التسامح والوئام بين الشعوب وأتباع الديانات.

وكان الأردن أدان على كافة المستويات إحراق نسخة من المصحف الشريف، في العاصمة السويدية ستوكهولم الذي يؤدي إلى الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231822452568804667

وزير الأوقاف الخلايلة يوجه رسالة إلى الأردنيين

10202215182749112172108

شباب العاصمة تواصل جلسات التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي

eeee

وفد إعلامي أردني يصل إلى بغداد

wwwwrrrr

ولي العهد بعد زيارة مبادرة عبق اللون : وكم من كفيف بصير الفؤاد

wwwwrrrr

آل البيت تطلق ائتلاف الجامعة والمجتمع لجائزة الحسين بن عبدالله

120231145654174946145

المياه: 489 موقع حصاد مائي بالمملكة

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

120238171750694489018

وفد من السفارة الهولندية يزور "العلوم والتكنولوجيا"

news-250321-saudi.yemen

تنويه هام الى الاردنيين في السعودية