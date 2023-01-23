الوكيل الاخباري - نفذ عدد من المواطنين مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية بعمان احتجاجا على حرق نسخة من المصحف الشريف في إحدى المدن السويدية.



وندد المحتجون خلال الوقفة بهذا التصرف الذي اعتبروه مستفزا ومؤججا للكراهية والعنف، و يعكر حالة التسامح والوئام بين الشعوب وأتباع الديانات.



وكان الأردن أدان على كافة المستويات إحراق نسخة من المصحف الشريف، في العاصمة السويدية ستوكهولم الذي يؤدي إلى الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي.

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