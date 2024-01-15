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25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة

الإثنين، 15-01-2024 10:40 م

وقفة تضامنية بمخيم إربد نصرة لغزة

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الوكيل الاخباري - نفذت فعاليات شعبية في مخيم إربد مساء اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا مجازر الاحتلال في غزة"" .

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وندد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها لجنة العمل الوطني بالمخيم باستمرار المجازر التي تركتبها قوات الاحتلال المدعومة أميركيا ضد قطاع غزة، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي دون مراعاة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.


ودعوا أحرار العالم الى التحرك القوي لوقف العدوان الغاشم على غزة والاجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

 

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