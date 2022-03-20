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الأحد، 20-03-2022 11:46 ص

وكلاء السياحة: الاقبال على العمرة لا زال ضعيفاً ونواجه تحدي العثور على غرف فندقية

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الوكيل الاخباري - أكد عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر أن الإقبال على حجز رحلات العمرة في العشر الاوائل من رمضان لا زال ضعيفاً حتى الآن مقارنة بذات الفترة قبل جائحة كورونا.اضافة اعلان


وأوضح الشاعر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاحد أن القطاع لا يتوقع تحسناً ملحوظاً هذا الموسم ، متأملاً أن يكون الموسم القادم ومع نهاية العام الحالي أفضل.

وكشف الشاعر إن التحدي الذي يواجه مكاتب العمرة اليوم هو عدم توفر الغرف الفندقية للمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الشاعر أن الكثير من الفنادق في السعودية ما زالت مُغلقة أو أنها لم تجهّز غرفها لإستقبال المعتمرين، مبيناً أن هذا أهم ما يواجه المعتمرين اليوم. 

وأشار إلى أن أكثر ما يُهم المعتمر أن تتوفر له غرفة فندقية مناسبة قريبة من الحرمين المكي والمدني، مضيفاً أن بعض إجراءات السعودية كانت سبباً في حدوث هذا الاشكال.

وسبق أن أعلنت الحكومة إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن على المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.


 




 

 


 

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