عقد دورتين لحث اللاجئات السوريات على تلقي لقاح كورونا بالمفرق

الوكيل الاخباري - نظمت شعبة تمكين المرأة في مديرية زراعة المفرق، ومنطمة الهجرة الدولية، دورتين تثقيفيتين للاجئات السوريات ممن لم يتلقين لقاح كورونا تحت شعار ساعد في منع انتشار جائحة كورونا.

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وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إن الواجب التثقيفي يقع ضمن إطار عمل شعبة تمكين المرأة، لافتة إلى أنه تم عقد هاتين الدورتين بالتعاون مع جمعيتي الميادين لحماية البيئة ونشميات غدير الطير الخيرية.

وتضمنت الدورتان إعطاء نصائح وإرشادات تثقيفية وصحية للسيدات السوريات اللواتي لم يتلقين مطعوم كورونا، وحثهن على أخذ المطاعيم بما ينعكس إيجاباً على التصدي لهذه الجائحة، ومناقشة أمورهن وأوضاعهن الصحية.



وفي ختام الدورتين، تم توزيع حقائب تحتوي على مواد تعقيم وكمامات على المشاركات في الدورتين.