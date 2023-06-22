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الخميس، 22-06-2023 03:23 م

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

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الوكيل الإخباري - دعت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، المواطنين إلى حجز رحلاتهم من خلال وكلاء وشركات ومكاتب السياحة والسفر المعتمدين لا من خلال المكاتب غير المرخصة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

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وقال رئيس الجمعية سهيل هلسة، إن وكيل السياحة والسفر والمكاتب المُرخصة هم الطريق الأكثر أمانا للحصول على رحلة سياحية داخلية أو خارجية بدون مشكلات وعقبات غير متوقعة.


وبين أن حجز الرحلات من خلال المكاتب السياحية غير المرخصة أو من خلال المواقع الإلكترونية والصفحات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تؤدي إلى مشاكل تحول دون إتمام الرحلات.

 




 

 


 

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