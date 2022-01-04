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الثلاثاء، 04-01-2022 12:06 م

وكلاء السياحة: 500 معتمر أردني أسبوعيا

مكة 4


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين أن معدل سفر الأردنيين لأداء مناسك العمرة في الوقت الحالي وصل الى نحو 500 معتمر اسبوعياً.

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وأوضح روبين في حديث لـ "الوكيل الاخباري" أن رحلات العمرة براً تشهد نشاطاً أكثر من الجوية حيث بلغ معدل المعتمرين براً نحو 400 معتمراً، في حين بلغ معدل المعتمرين جواً نحو 100 معتمر اسبوعياً .


واعتبر روبين ان الاقبال على رحلات العمرة لا زال ضعيفاً مقارنة بمثل هذا الوقت من العام قبل كورونا بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها الجائحة.


وشدد على إن إجراء فحص "PCR" قبل قدوم المعتمرين وفحص آخر عند وصولهم إلى الأردن يساهم بزيادة التكاليف على المعتمرين.


 




 

 


 

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