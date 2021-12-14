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الثلاثاء، 14-12-2021 09:43 ص

شركات الحج والعمرة : الإجراءات الحكومية ستقتل موسم العمرة

حج وعمرة


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مكاتب شركات الحج والعمرة كمال أبو دياب إن القطاع تكبد خسائر كبيرة حيث لم يعمل منذ عامين، وتوقفت الشركات لموسمي حج، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا ستقتل موسم العمرة بالكامل.

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وأضاف أبودياب أن أعداد المقبلين على العمرة حتى بعد فتح المعابر الحدودية البرية والجوية قليلة، رغم أن الشركات كانت تتوقع إنقاذ القطاع.


ووجه رسالة إلى الحكومة بأن فتح المعابر الحدودية والسماح بالعمرة لا يعني أن هذا القطاع عاد إلى العمل، حيث تعاني أكثر من 208 شركات تشغل أكثر من 1500 موظف، فيما لم يصلهم أي دعم حكومي.


وبين أبو دياب أن الأعداد التي توجهت الى العمرة من بداية الموسم لا تتجاوز الـ 2000 شخص، فيما كان يتوجه الى العمرة في العام أكثر من 200 ألف شخص.


وأكد أبو دياب أن الأسعار لم ترتفع وبقيت كما كانت عليه عام 2019، لكن القرارات الحكومية ومنها فحوصات كورونا رفعت الكلفة على المواطنين نحو 70 دينارا.
ودعا الى استثناء المعتمرين من هذه الإجراءات التي ترفع الكلفة عليهم، وإجراء فحص مخبري لهم مجانا.


وقال ابو دياب، إن فرض فحص كورونا على المعتمرين قبل عودتهم من الاراضي السعودية وآخر على الحدود سيقتل موسم العمرة بالكامل.


 




 

 


 

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