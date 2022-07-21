ولي العهد يتفقد مشروع تلفريك عجلون

الوكيل الاخباري - تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، سير العمل في مشروع تلفريك عجلون.



وقالت مدير عام المناطق التنموية ورئيس الفريق الهندسي لمشروع التلفريك المهندسة أروى الحياري، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 95 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم تشغيله قبل نهاية العام الحالي.



ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات للمنطقة وتنمية النشاطات السياحية والخدمية وجذب السياح العرب والأجانب، كما سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة من أبناء المجتمعات المحلية.

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