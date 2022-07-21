الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 04:12 م

ولي العهد يتفقد مشروع تلفريك عجلون

1


الوكيل الاخباري - تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، سير العمل في مشروع تلفريك عجلون.

وقالت مدير عام المناطق التنموية ورئيس الفريق الهندسي لمشروع التلفريك المهندسة أروى الحياري، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 95 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم تشغيله قبل نهاية العام الحالي.

ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات للمنطقة وتنمية النشاطات السياحية والخدمية وجذب السياح العرب والأجانب، كما سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة من أبناء المجتمعات المحلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
www

ولي العهد يفتتح مركز شباب وشابات أم الجمال

e

الملك يزور موقع أم الجمال الأثري ويؤكد أهمية إبرازه على الخارطة السياحية

72022517133858186933

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في الرصيفة

w

انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ بمديرية شباب محافظة الزرقاء

720221517927409127207

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

1

ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار