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الجمعة، 22-09-2023 10:51 م

ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين

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الوكيل الاخباري - اجتمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، بقادة أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات.

وأشار سمو ولي العهد في معرض حديثه إلى الجهود الوطنية المبذولة للنهوض في مجال الاقتصاد الرقمي، معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم.

وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول مجالات تطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، وهندسة الكمبيوتر، وتطور الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.

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