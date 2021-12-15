الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 10:50 ص

التربية : فتح باب الالتحاق بوظيفة مشرف تربوي

التربية ٢


الوكيل الإخباري -عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها البدء بقبول طلبات المتقدمين لإشغال وظيفة مشرف تربوي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بتخصص معلم مجال ولجميع التخصصات.

اضافة اعلان


وقالت مديرة إدارة الإشراف والتدريب في الوزارة الدكتورة ختام عبابنة، إن استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم لوظيفة مشرف تربوي سيستمر حتى يوم 3 آذار من العام المقبل.


وأشارت إلى أن جميع المتقدمين من الكوادر التدريسية ممن يحملون درجة البكالوريوس، إضافة إلى الدبلوم العالي كحد أدنى لقبول الطلب في تخصصات معلم مجال سوف يخضعون إلى التنافس ويتم الاختيار حسب الحاجة وحسب الامكانات التي يتمتع بها المتقدم، موضحة أن المتقدمين يخضعون لشروط الوثيقة الإشرافية التي يتم اعتمادها لجميع تخصصات المشرفين التربويين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 69

2

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

image-3-5

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

11202116175918989899889

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

10202124155832114437852

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

12202113195919438545615

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

أخبار متعلقة
طلبة

تطعيم ٣٧ ألف طالب بلقاح كورونا عند انتهاء الامتحانات النهائية

طفلة 5

العجارمة يدعو للحد من معيقات تطوير المناهج الدراسية

المدارس

وزارة التربية تكشف لموقع الوكيل عدد المدارس المغلقة بسبب اصابات كورونا

طلبة

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

طلبة مع لوغو

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

مدرسة

وزارة التربية : يجب على الأهالي التوجه إلى تطعيم أبنائهم الطلاب