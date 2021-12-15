التربية : فتح باب الالتحاق بوظيفة مشرف تربوي

الوكيل الإخباري -عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها البدء بقبول طلبات المتقدمين لإشغال وظيفة مشرف تربوي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بتخصص معلم مجال ولجميع التخصصات.

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وقالت مديرة إدارة الإشراف والتدريب في الوزارة الدكتورة ختام عبابنة، إن استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم لوظيفة مشرف تربوي سيستمر حتى يوم 3 آذار من العام المقبل.



وأشارت إلى أن جميع المتقدمين من الكوادر التدريسية ممن يحملون درجة البكالوريوس، إضافة إلى الدبلوم العالي كحد أدنى لقبول الطلب في تخصصات معلم مجال سوف يخضعون إلى التنافس ويتم الاختيار حسب الحاجة وحسب الامكانات التي يتمتع بها المتقدم، موضحة أن المتقدمين يخضعون لشروط الوثيقة الإشرافية التي يتم اعتمادها لجميع تخصصات المشرفين التربويين.