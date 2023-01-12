الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 05:00 م

ولي العهد يفاجئ مطعماً .. "بدي 5 وجبات بإسم حسين" - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف احد المطاعم في مدينة العقبة موقفاً عفوياً مع ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، اليوم الخميس .

وفي التفاصيل قال المطعم انه قد ورده اتصالاً اليوم وقال المتصل انه يريد خمس وجبات بإسم حسين وان يكون الاستلام من فرع العقبة .

واشار ان كادر المطعم تفاجأ بعد 20 دقيقة من الطلب بحضور ولي العهد بشكل شخصي لإستلامه .

المطعم قال في منشور نشره عبر الفيسبوك : " ولي العهد .. اميرنا المحبوب المتواضع .. شكراً لزيارتك العظيمة لمطعمنا .. صحتين و هنا " . 

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