ولي العهد يفاجئ مطعماً .. "بدي 5 وجبات بإسم حسين" - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف احد المطاعم في مدينة العقبة موقفاً عفوياً مع ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، اليوم الخميس .



وفي التفاصيل قال المطعم انه قد ورده اتصالاً اليوم وقال المتصل انه يريد خمس وجبات بإسم حسين وان يكون الاستلام من فرع العقبة .



واشار ان كادر المطعم تفاجأ بعد 20 دقيقة من الطلب بحضور ولي العهد بشكل شخصي لإستلامه .



المطعم قال في منشور نشره عبر الفيسبوك : " ولي العهد .. اميرنا المحبوب المتواضع .. شكراً لزيارتك العظيمة لمطعمنا .. صحتين و هنا " .

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