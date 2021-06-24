الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

تطعيم من تجاوز عمره 50 عاما الجمعة دون موعد مسبق

51 مفقوداً بانهيار مبنى بفلوريدا الأميركية

حريق ضخم بالقرب من طريق اربد عمان في منطقة سيل جرش - صور

حقيقة العودة الى اغلاق المدارس بالاردن بعد دفع الرسوم

توضيح حول رسوم المدارس الخاصة

التربية : برنامج لتعويض الفاقد التعليمي بالمدارس

وزارة العمل تغلق مسبحا و3 مقاه

ولي العهد يوعز بتخصيص 100 قطعة أرض للأسر المحتاجة في العقبة

خلية الأزمة : جدولة بعض مواعيد مطعوم كورونا ليوم الجمعة

رسمياً .. التربية تعلن موعد عودة الطلبة الى المدارس

الخميس، 24-06-2021 09:08 م

ولي العهد يوعز بتخصيص 100 قطعة أرض للأسر المحتاجة في العقبة

w


الوكيل الاخباري - استمرارا للمكارم الملكية وبهدف التخفيف على الأسر المحتاجة من أبناء المجتمع المحلي في محافظة العقبة، أوعز سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، بتخصيص 100 قطعة أرض ضمن مشروع بيع أراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأسعار مدعومة، لتوزيعها مجانا على الأسر المحتاجة في المحافظة ضمن أسس عادلة تحقق الغاية من المشروع.اضافة اعلان


وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أعلنت في شهر أيار من هذا العام عن رغبتها ببيع قطع اراض، ضمن مدينة العقبة بأسعار مدعومة لصالح أهالي العقبة.

ويأتي إيعاز سموه تجسيداً للتوجيهات الملكية وإيمانه بضرورة تسريع وتيرة التنمية بمختلف أبعادها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202124205620737638215

تطعيم من تجاوز عمره 50 عاما الجمعة دون موعد مسبق

1

حريق ضخم بالقرب من طريق اربد عمان في منطقة سيل جرش - صور

320219153326199987453

حقيقة العودة الى اغلاق المدارس بالاردن بعد دفع الرسوم

1202131171649916303912

توضيح حول رسوم المدارس الخاصة

وزارة التربية والتعليم

التربية : برنامج لتعويض الفاقد التعليمي بالمدارس

520215141955757526770

141 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بأمر الدفاع رقم 26

أخبار متعلقة
w

ولي العهد يطلع على الخطة التشغيلية للمثلث الذهبي

1

ولي العهد يفتتح مشروع تطوير ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة - صور