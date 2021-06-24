ولي العهد يوعز بتخصيص 100 قطعة أرض للأسر المحتاجة في العقبة

الوكيل الاخباري -

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استمرارا للمكارم الملكية وبهدف التخفيف على الأسر المحتاجة من أبناء المجتمع المحلي في محافظة العقبة، أوعز سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، بتخصيص 100 قطعة أرض ضمن مشروع بيع أراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأسعار مدعومة، لتوزيعها مجانا على الأسر المحتاجة في المحافظة ضمن أسس عادلة تحقق الغاية من المشروع.وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أعلنت في شهر أيار من هذا العام عن رغبتها ببيع قطع اراض، ضمن مدينة العقبة بأسعار مدعومة لصالح أهالي العقبة.ويأتي إيعاز سموه تجسيداً للتوجيهات الملكية وإيمانه بضرورة تسريع وتيرة التنمية بمختلف أبعادها.