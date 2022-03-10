الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

فشل المفاوضات الروسية الأوكرانية والهجوم الروسي مستمر

افتتاح معرض وظيفي في بلدية الشونة الوسطى

رئيس هيئة الأركان يلتقي أعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب

361 أردنيا وأسرهم وصلوا إلى الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

مراكز التطعيم يوم الجمعة - اسماء

العراق: مقتل 4 إرهابيين في هجوم مسلح

الارصاد : ثلوج على هذه الإرتفاعات غداً الجمعة

الداخلية تبحث التحضيرات الخاصة بشهر رمضان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في عمان

نوفاك أول امرأة تتولى رئاسة هنغاريا

الخميس، 10-03-2022 04:30 م

هيئة الاتصالات: 7.875 مليون اشتراك في الخطوط الخلوية و709.9 اشتراك انترنت

إيجابيات_وسلبيات_الهاتف_النقال


الوكيل الاخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الالكتروني تقريرها الاحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2021 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الانترنت عريض النطاق.

اضافة اعلان

ووفقاً للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع اعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الرابع من العام 2021 ما مجموعه (278) ألف مشترك، موزعاً على ( 185) الف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي )، وبما مجموعه (93) الف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي) ، وبنسبة انتشار وصلت الى (12 %) بين الأُسر.


وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (21.5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم ، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع (19) مليون دقيقة، وبما مجموعه (2.5) مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.


من جانب آخر، أشار التقرير الى ان مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل بلغ (7.275) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الرابع من العام 2021 ، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع (5.4) مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت (1.8) مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع ما نسبته (102.74%) وفقاً لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته (65.7 %) وفقا لعدد السكان.


وفيما يتعلق بخدمات الانترنت عريض النطاق، فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (329.7) ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الرابع ، في المقابل سجلت اشتراكات الانترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما مجموعه (250.2) ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الانترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه ( 130) ألف اشتراك مع نهاية الربع الرابع .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

افتتاح معرض وظيفي في بلدية الشونة الوسطى

22022817161255591268

رئيس هيئة الأركان يلتقي أعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب

ddd

361 أردنيا وأسرهم وصلوا إلى الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

وزارة الصحة

مراكز التطعيم يوم الجمعة - اسماء

0L5A1586

خطة مرورية للتعامل مع المنخفض الجوي

الامن

العثور على جثة مواطن داخل منزله في عمان

أخبار متعلقة
a0a5bbde-69f9-407c-a047-c7e0fe15172d_16x9_1200x676

توقعات أن يكون البدء التجريبي لخدمات الجيل الخامس في الأردن نهاية العام

46900b9e674416d75af4e87108d8939e

الحكومة: قرارات إدارية وراء أزمات صحيفتي الرأي والدستور

0L5A0285

الخصاونة يؤكد ضرورة دعم وتمكين قطاع الزراعة

بببببببببببببببب

افتتاح معبر الدرة امام الركاب وحركة الشحن

fb5deb0f-5d29-4731-8bb9-7b84173dfa96

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

WhatsApp Image 2022-02-09 at 9.43.28 AM

السفيرة الفرنسية تزور وزارة العمل