هيئة الاتصالات: 7.875 مليون اشتراك في الخطوط الخلوية و709.9 اشتراك انترنت

الوكيل الاخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الالكتروني تقريرها الاحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2021 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الانترنت عريض النطاق.

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ووفقاً للتقرير المنشور، فقد بلغ مجموع اعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الرابع من العام 2021 ما مجموعه (278) ألف مشترك، موزعاً على ( 185) الف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي )، وبما مجموعه (93) الف مشترك لخدمات الهاتف الثابت (منزلي) ، وبنسبة انتشار وصلت الى (12 %) بين الأُسر.



وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (21.5) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم ، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بمجموع (19) مليون دقيقة، وبما مجموعه (2.5) مليون دقيقة للحركة الهاتفية الدولية.



من جانب آخر، أشار التقرير الى ان مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل بلغ (7.275) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الرابع من العام 2021 ، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع (5.4) مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت (1.8) مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع ما نسبته (102.74%) وفقاً لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته (65.7 %) وفقا لعدد السكان.



وفيما يتعلق بخدمات الانترنت عريض النطاق، فقد أشار التقرير الى تسجيل ما مجموعه (329.7) ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الرابع ، في المقابل سجلت اشتراكات الانترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما مجموعه (250.2) ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الانترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه ( 130) ألف اشتراك مع نهاية الربع الرابع .



