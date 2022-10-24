يوم بيئي في غابات برقش السياحية بلواء الكورة

الوكيل الاخباري - نفذت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتعاون مع مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، يوماً بيئياً في منطقة غابات برقش السياحية، ضمن حملة "بيئتنا .. رئتنا" التي أطلقتها مديرية الأمن العام.



وشارك في اليوم البيئي الذي رعاه متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، بحضور نائب مدير شرطة غرب إربد العقيد عبد الكريم القاضي، ورؤساء بلديات الكورة ومديري دوائر حكومية، عدد من الجمعيات الخيرية ومرتبات الأمن العام وممثلو المجتمع المحلي.

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