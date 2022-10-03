الزراعة تبحث مع البيئة الملكية استمراية خفض التعديات على الحراج

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مع مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد فخري القطارنة آليات التعامل مع التعديات على الحراج وغابة المئوية في السواقة والمحافظة على وتيرة الضبط لا سيما بعد انخفاض التعديات هذا العام لنحو 65 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.



وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، يأتي انخفاض التعديات للعام الحالي نتيجة لتضافر الجهود من كافة الجهات ضمن خطة عمل واضحة وتشاركية مع الحكام الاداريين والامن العام ومختلف الجهات المختصة.

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