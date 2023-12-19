يوم علمي في اليرموك يناقش فكر العلامة ماجد الكيلاني

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك، بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، اليوم الثلاثاء، يوما علميا بعنوان "العلامة الدكتور ماجد عرسان الكيلاني: عطاؤه الفكري والتربوي".
وقال نائب عميد الكلية الدكتور محمد المحمد، بكلمته خلال الافتتاح الذي رعاه مندوبا عن رئيس الجامعة نائبه للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة ، إن الكيلاني كان أحد أعلام كلية الشريعة، وإيمانا من الكلية بأهمية الوقوف على هذه الشخصية العلمية والدعوية البارزة، ارتأت الكلية أن يكون موضوع اليوم العلمي عن هذا العلامة.
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