١٥ دقيقة تحت الماء .. تفاصيل مدمية يرويها والد الطفل الأردني نديم بعد وفاته غرقاً بفرنسا

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



روى الاستاذ الجامعي المقيم بفرنسا أحمد سليمان تفاصيل مؤلمة لوفاة طفله نديم الذي بلغ عمره نحو ٦ سنوات، قبل ان يغيبه الموت غرقاً في إحدى بحيرات فرنسا، ليترك خلفه ألماً عميقاً وحزناً لا يمكن وصفه ، قائلا :" لحظات موجعة عاشها نديم قبل انتشاله من البحر فاقدا للوعي"



وتحدث احمد بصوت يعتصره الألم لـ " الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة عن يوم 20 من الشهر الماضي، حينما خرج ابنه نديم في رحلة استجمام إلى بحيرة "Carla-Bayle" في تولوز الفرنسية، رافقته في هذه الرحلة والدته وشقيقه الصغير وشقيقته الكبرى ومجموعة من الأصدقاء وبينما كان الأطفال يلهون بمنطقة الألعاب المائية المخصصة داخل البحيرة ، انتهى الأمر بنديم غارقاً في المياه .



وتابع : عندما ذهبت والدته لتطمئن على شقيقه الاصغر في جهة آخرى من ذات المنطقة ، عادت ولم ترى نديم واصبحت تبحث عنه في كل مكان الى حين ادركت ان طفلها فُقد بالماء وبدأت تطلب المساعدة باعلى صوتها لايجاد وانقاذ فلذة كبدها .



حينها سُمِعَ نداء النجدة، احدى رجال الدفاع المدني على الفور وتدخل للبحث عنه، وبعد مدة قاربت الـ 15 دقيقة تحت الماء ، تم انتشاله فاقدًا للوعي. واعادت محاولات الإنعاش نبض قلبه الصغير، لكنه مر بلحظات من الضيق في التنفس وتم نقله الى المستشفى على الفور .



وفي وقت تواجد والده في الأردن، تلقى الخبر الصادم بحادثة طفله ، مما دفعه الى العودة الى فرنسا ليجد طفله بغيبوبة اصطناعية استمرت لـ 15 يوماً من المعاناة قبل الاعلان عن وفاته يوم الجمعة الماضية .



وقال احمد بصوت يجهش بالبكاء ان نديم كان يرتقب ان يحتفل بيوم ميلاده في الثامن عشر من آب ، وانه أعد اغراض الاحتفال واتى بها من الاردن حيث انه محب لبلده كثيراً ، ودعا رفاقه للاحتفال ، ولكن قدر الله كان نافذاً قائلاً :" نحتسبه عند الله تعالى" .



وأكد سليمان إنه سيتم مقاضاة المسؤولين عن مدينة الألعاب المائية بتهمة "التقصير والإهمال" باجراءات الحماية للأطفال ووجود المنقذين ، بالإضافة إلى بلدية المنطقة المسؤولة عن البحيرة .



يذكر أن احمد السليمان مقيم في فرنسا مع عائلته منذ 15 عاماً ويعمل أستاذا جامعيا ولديه ثلاثة ابناء .



وشارك أحمد صورة لآخر ظهور لفلذة كبده من داخل البركة برفقة اشقائه ومكان الحادثة قائلاً : " اذهب يومياً الى المكان وادعوا له بالرحمة " .



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رحم الله الطفل نديم والهم اهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه