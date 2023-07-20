الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع قياسي على أسعار القمح عالمياً

مصدر يكشف موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

تنويه امني لمستخدمي الطريق الصحراوي

اصابتان بحادثي دهس في عمان

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

بيان هام حول قرار رفع الأجور الطبية في الأردن

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

للمقبلين على البناء.. تعرف على الأسعار الجديدة لحديد التسليح والاسمنت الأسود في الأردن

تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن

الخميس، 20-07-2023 10:02 ص

16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن

7


الوكيل الاخباري - تحتل فرنسا مكانة رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في الأردن، حيث تمثل استثماراتها 6.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، بما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي.

ووفق تقرير للسفارة الفرنسية في الأردن تعد فرنسا من بين أفضل خمس دول أجنبية مستثمرة في الأردن، بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والبحرين.

ويبلغ حجم الاستثمار للشركات الفرنسية في الأردن سنوياً قرابة 100 مليون دينار (14 مليون دولار).
 
وذكر التقرير أن 94% من القوى العاملة داخل الشركات الفرنسية أردنيون، و30% منهم نساء.

وتعد سمة المساواة بين الجنسين في سوق العمل سمة رئيسة للتوظيف داخل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة.

وأوضح أن 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تم إنشاؤها من قبل شركات فرنسية، حيث إن 40% من الشركات الفرنسية في الأردن لديها موقع إنتاج في الأردن.

وتشارك ثلث هذه الشركات في قطاع المياه داخل الأردن، و71% منها فعّالة ضمن نشاطات وإجراءات المسؤولية المجتمعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_1681069926gBF6DdBa

مصدر يكشف موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

620231293258148380023

تنويه امني لمستخدمي الطريق الصحراوي

الدفاع المدني 4

اصابتان بحادثي دهس في عمان

5

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

file (1)

بيان هام حول قرار رفع الأجور الطبية في الأردن

1

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

أخبار متعلقة
1689446281422

وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال اليابانيين للاستثمار بالأردن

4758

المياه: مشروع الديسي يحقق ضخ مليار متر مكعب من مياه الشرب

WhatsApp Image 2023-07-12 at 1.42.06 PM

وزارة الاستثمار تنظم ملتقى استثماريا أردنيا هنديا في نيودلهي

الزراعة-المائية1-1024x684

إدراج "مشروع الزراعة بدون تربة" على منصة استثمر

6415d5bc1202e

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

64942a9d8880a

وزيرة التخطيط في فرنسا للمشاركة في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"