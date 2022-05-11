الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

الأربعاء، 11-05-2022 08:38 ص

1.060 مليون سائح زار الأردن في الثلث الأول من العام الحالي

ددد


الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي عدد السياح القادمين الى المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مليونا و59 ألفا و92 سائحاً متجاوزاً الأعداد المتوقعة لنفس العام، حيث كانت التوقعات للفترة نفسها تشير الى قدوم مليون و37 ألف سائح.

اضافة اعلان


وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعا ملحوظاً في مجموع الزوار الدوليين بنسبة 295.9 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث ارتفع عدد سياح المبيت لنفس الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 280.5 بالمئة ليصل الى 902426 سائحا، كما ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 415.8 بالمئة ليصل 156666 سائحا.


وشهد شهر نيسان الماضي، نموا كبيراً في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 290.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل الى 278888 سائحا.


وبحسب النشرة، فإن الزيادة في أعداد زوار المملكة، والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود السفر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
استيتيه

وزير العمل يحث المديريات في الميدان على تحسين جودة الخدمات للمواطنين

520228162213115976701

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

شيرين (1)

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

قوات الاحتلال

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

cdcb2ebd-493a-4fcc-b51c-f74fbe23c62a

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

شيرين

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

أخبار متعلقة
9ec25cd1-8346-4774-8059-f0b42a302f09

الطاقة توقع مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية في المملكة

image

أبناء المملكة يطلقون حملة لتوزيع طرود خير احتفاء بعودة الملك

الاردنيون

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

القدس-المحتلة

الأردن يستضيف الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بشان القدس

0L5A8804

ارتفاع حجم الكهرباء التي صدرتها المملكة للخارج بنسبة 23.3% خلال 3 أشهر

IDJ8r3Xo8Ki0CwNIiB3O9fGLbJEoZV7KGxyi88B2

ارتفاع مستوردات الاردن من الألبسة والاحذية