1.060 مليون سائح زار الأردن في الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي عدد السياح القادمين الى المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مليونا و59 ألفا و92 سائحاً متجاوزاً الأعداد المتوقعة لنفس العام، حيث كانت التوقعات للفترة نفسها تشير الى قدوم مليون و37 ألف سائح.

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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعا ملحوظاً في مجموع الزوار الدوليين بنسبة 295.9 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث ارتفع عدد سياح المبيت لنفس الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 280.5 بالمئة ليصل الى 902426 سائحا، كما ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 415.8 بالمئة ليصل 156666 سائحا.



وشهد شهر نيسان الماضي، نموا كبيراً في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 290.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل الى 278888 سائحا.



وبحسب النشرة، فإن الزيادة في أعداد زوار المملكة، والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود السفر.

